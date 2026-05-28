Nelle ore più difficili per Belen Rodriguez, Elenoire Ferruzzi ha pubblicato un messaggio inaspettato sui social, attaccando anche il web. Ferruzzi ha scritto parole di sostegno rivolte alla showgirl, criticando le reazioni online e il modo in cui il pubblico si è espresso. La vicenda ha attirato l’attenzione sui commenti e sui messaggi di solidarietà arrivati da alcuni protagonisti dello spettacolo, che hanno scelto di intervenire pubblicamente in un momento delicato.

Nelle ore più complicate per Belen Rodriguez, quando il silenzio sarebbe stato l’opzione più comoda, dal mondo dello spettacolo sono arrivati messaggi di sostegno che vanno ben oltre la solidarietà di facciata. Tra le voci più sincere c’è quella di Elenoire Ferruzzi, icona trans e volto del Grande Fratello Vip 2022, che ha scelto Instagram per dedicare alla showgirl argentina parole cariche di empatia e autenticità. “ Sei una donna estremamente dolce, fragile, simpatica. Tutte le volte che ci siamo incontrate sei stata sempre molto empatica verso di me, sapere che stai male in questo momento mi fa molta tristezza “, ha scritto Ferruzzi nel suo post. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belen Rodriguez e il messaggio inaspettato di Elenoire Ferruzzi: (ecco perché ha anche attaccato il web)

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