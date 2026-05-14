Durante una puntata di un programma televisivo, la showgirl ha condiviso dettagli sulla sua situazione sentimentale, rivelando da quanto tempo è single. Ha anche menzionato i suoi due figli, Santiago e Luna Marì, dedicando loro alcune parole. La donna ha commentato con un tono ironico alcuni aspetti della sua vita privata, senza entrare in dettagli specifici sui motivi della sua condizione sentimentale. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali relazioni passate o presenti.

Belen Rodriguez, ospite di È sempre mezzogiorno, ha parlato con ironia della sua situazione sentimentale, sottolineando l’importanza dei suoi figli, Santiago e Luna Marì. La showgirl ha anche accennato a possibili sviluppi professionali, lasciando intendere che potrebbe tornare presto in TV come conduttrice. Non è mancato un riferimento della donna al suo ex Stefano De Martino. Giulia De Lellis vittima di stalking e violazione della privacy: coinvolta sua figlia Priscilla Belen e la sua vita da single. Durante la trasmissione, Belen Rodriguez ha scherzato sul suo stato attuale, affermando: “Due anni single, ragazzi, un applauso! “. La conduttrice Antonella Clerici ha evidenziato i lati positivi di questa libertà, incoraggiando Belen a esplorare nuove conoscenze. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Belen Rodriguez svela da quanto è single e parla dei suoi figli: stoccata a Stefano De Martino

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