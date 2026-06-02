Lucio Presta ha lavorato con Belen Rodriguez dal 2008 al 2012, sostenendo la sua ascesa nel mondo dello spettacolo italiano. Recentemente, Presta ha rivelato di averle proposto un ultimatum, offrendo la scelta tra amore e lavoro. La relazione professionale tra i due si è interrotta nel 2012, ma l’ex manager ha mantenuto un ruolo significativo nel suo percorso di carriera.

Per anni hanno formato una delle coppie professionali più forti del mondo dello spettacolo italiano. Dal 2008 al 2012, infatti, Lucio Presta ha seguito la carriera di Belen Rodriguez contribuendo a trasformarla in uno dei volti più richiesti della televisione. Poi, però, qualcosa si è incrinato e il loro rapporto lavorativo si è concluso definitivamente. A raccontare alcuni dettagli di quella separazione è stato lo stesso Presta durante un incontro al Festival della TV di Dogliani. Il manager ha ripercorso gli anni trascorsi accanto alla showgirl argentina, ricordando anche il ruolo che avrebbe avuto Fabrizio Corona nella fine della loro collaborazione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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© Tivvusia.com - Belen e l’ultimatum di Presta: “Le proposi amore o lavoro”

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