Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco Belen? Una notte l' ho chiamata | Lucio Presta senza freni

Lucio Presta ha dichiarato di provare antipatia verso Sonia Bruganelli fin dalla prima conoscenza e ha raccontato di aver chiamato Belen una notte. Conosciuto per la sua franchezza, il manager dello spettacolo italiano è noto per esprimere senza filtri le proprie opinioni sui vip.

Che Lucio Presta non le mandi certo a dire è risaputo. Così come è ormai noto come il manager dello spettacolo italiano, tra i più forti in circolazione, sia spietatamente sincero nel fare nomi e cognomi dei vip più e meno sgraditi. Lo ha dimostrato scrivendoli nero su bianco nell'autobiografia. 🔗 Leggi su Today.it

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Lucio Presta: «Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco. Bonolis ha la sindrome di Stoccolma»

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