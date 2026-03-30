Gruppo Davines accelera crescita globale Comfort Zone rilancia su longevità e skin tech

Il Gruppo Davines ha registrato un anno di crescita, rafforzando la propria presenza internazionale. Nel frattempo, Comfort Zone ha annunciato un rilancio focalizzato sulla longevità e sulla tecnologia per la pelle. La società continua a sviluppare il suo modello aziendale, che combina performance economiche e pratiche sostenibili. I risultati di quest’anno evidenziano un consolidamento delle attività a livello globale.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Si chiude un anno di crescita per il Davines Group, che consolida la propria presenza globale e rafforza un modello basato sull'equilibrio tra risultati economici e sostenibilità. Il gruppo si avvia verso i 306 milioni di euro di fatturato a cambi costanti nel 2025, confermando un trend positivo sostenuto dall'internazionalizzazione e dal mercato professionale. Alla base di questo percorso, una visione precisa. “L'incrocio tra sostenibilità e performance è la ragione del gruppo Davines di esistere”, spiega il presidente Davide Bollati. Un approccio che va oltre il prodotto e si inserisce in un contesto più ampio: “La cosmetica italiana riesce a entrare nel profondo degli stili di vita delle persone, rappresentando una modalità unica del sistema Italia”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gruppo Davines accelera crescita globale, Comfort Zone rilancia su longevità e skin tech Articoli correlati Imprese: Gruppo Davines accelera la crescita globaleConsolidata la propria presenza globale e rafforzata un modello basato sull’equilibrio tra risultati economici e sostenibilità Si chiude un anno di... Finshape accelera la crescita globale: il nuovo CEO porta 25 anni di esperienza nella trasformazione bancaria mondialeFinshape, fornitore leader di soluzioni bancarie digitali, ha annunciato la nomina di Neil Budd come nuovo CEO dell'azienda. Altri aggiornamenti su Gruppo Davines Imprese: Gruppo Davines accelera la crescita globaleConsolidata la propria presenza globale e rafforzata un modello basato sull’equilibrio tra risultati economici e sostenibilità ... parmatoday.it Il Gruppo Davines cresce del 6,4% con un piano di sviluppo da 50 milioniRicavi a +6,4%, un piano di investimenti da 50 milioni di euro per il quartier generale – il Davines Group Village – e l’apertura di una nuova filiale in Spagna: il Gruppo Davines conferma la sua ... ilsole24ore.com