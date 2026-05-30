© US Mediaset Pericolo in vista per Steffy Forrester nelle prossime puntate di Beautiful. La donna assiste per caso ad un bacio tra Bill Spencer e Luna Nozawa e decide di affrontare quest’ultima per capire che cosa sta succedendo. Durante il confronto, Steffy viene però narcotizzata da Luna, che la rinchiude in una gabbia e fa una clamorosa confessione. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da domenica 31 maggio a sabato 6 giugno 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 31 maggio al 6 giugno 2026: Steffy in pericolo

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