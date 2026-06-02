La piccola di due anni è morta dopo mesi di presunti maltrattamenti. La sorellina più giovane, ancora in età infantile, ha chiesto ripetutamente “Cosa faceva la mamma” durante un interrogatorio. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale, con indagini in corso sulle circostanze della morte e sulle condizioni di vita della famiglia. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando prove per chiarire quanto accaduto.

Continuano a emergere dettagli sempre più drammatici sulla vicenda della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni morta dopo mesi di presunti maltrattamenti. Le indagini della Procura stanno ricostruendo non solo le ultime ore di vita della bambina, ma anche il contesto familiare nel quale lei e le sue sorelle sarebbero state costrette a vivere. Tra gli elementi più sconvolgenti contenuti negli atti dell’inchiesta ci sono le dichiarazioni rese dalla sorellina maggiore, che avrebbe assistito a momenti destinati a lasciare segni profondi. La bambina ha raccontato agli investigatori di aver ricevuto dalla madre il corpo della sorellina avvolto completamente in una coperta rossa durante un viaggio in auto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Beatrice morta, le parole strazianti della sorellina: “Cosa faceva la mamma”

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