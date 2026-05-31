Bimba morta | la sorellina ha raccontato agli investigatori l' agonia di Beatrice

La sorellina della bambina morta ha raccontato agli investigatori che, durante l'agonia, la vittima aveva la testa che cadeva in avanti e il corpo viola, con le labbra dello stesso colore. Ha aggiunto che la bambina stava molto male già in quel momento. La testimonianza si inserisce nelle indagini sulla morte della bambina, con i dettagli forniti dalla sorellina che descrivono le sue condizioni prima del decesso.

"Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male". È uno dei passaggi più drammatici della testimonianza resa dalla sorella maggiore di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio scorso nell'imperiese, agli atti dell'inchiesta che indaga sulle circostanze del decesso. La ragazzina, 9 anni, ha parlato delle ultime ore di vita della sorella, descrivendo la situazione di grave sofferenza andata avanti per giorni senza che, secondo l'accusa, venissero richiesti soccorsi o cure mediche. Secondo il racconto della bambina, già dalla sera del 7 febbraio, quando lei e le sue due sorelline si trovavano a Perinaldo a casa del compagno della madre Manuel Iannuzzi, Beatrice mostrava condizioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Beatrice, la bimba morta a Bordighera: : «Aveva il corpo viola, nostra sorella sputava carne»

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Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»Beatrice, sorella di una bambina deceduta a Bordighera, ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso.

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