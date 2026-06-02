Beatrice morta a due anni il nonno rompe il silenzio | Mia figlia…

A mesi dalla morte della bambina di due anni avvenuta a Bordighera, il nonno ha rotto il silenzio, riferendo: “Mia figlia…”. La testimonianza si aggiunge a nuove informazioni che stanno emergendo sul caso, contribuendo a delineare un quadro sempre più inquietante sulla vicenda. La procura sta proseguendo con le indagini, ma al momento non sono stati resi pubblici dettagli specifici o sviluppi ufficiali.

A distanza di mesi dalla morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni deceduta a Bordighera nel febbraio scorso, emergono nuove testimonianze che contribuiscono a delineare un quadro sempre più inquietante. L’inchiesta giudiziaria prosegue mentre gli investigatori cercano di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto negli ultimi giorni di vita della bambina. Le accuse formulate dalla Procura sono gravissime e riguardano presunte violenze e maltrattamenti che avrebbero portato alla tragedia. Negli ultimi giorni il caso è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo l’arresto di una seconda persona coinvolta nell’indagine. Un passaggio che potrebbe rappresentare una svolta importante per gli inquirenti impegnati a fare piena luce sulla vicenda e ad accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Beatrice morta a due anni, la testimone: «La picchiava ogni giorno»

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?Grazie al racconto delle sorelline e all’incrocio di dati audio e video, gli investigatori stanno ricostruendo il clima di violenza e di sevizie in cui è vissuta Beatrice, bimba morta a due anni nell’Imperiese. @TgrRaiLiguria x.com

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