Giulia De Lellis ha deciso di parlare pubblicamente dopo che sono stati diffusi i dati sanitari della sua bambina appena nata. L’influencer ha espresso preoccupazione per la violazione della privacy, sottolineando come alcune informazioni siano state rese pubbliche senza il suo consenso. La vicenda riguarda un episodio di stalking che ha portato alla divulgazione di dati sensibili riguardanti la salute della neonata. La donna ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia e ha condannato fermamente il comportamento che ha portato a questa situazione.

Ci sono confini che nemmeno la notorietà dovrebbe varcare. Linee rosse tracciate non dalla fama, ma dalla decenza umana. Giulia De Lellis lo ha ribadito con una fermezza inedita, affidando a Instagram un racconto che va oltre il gossip e si trasforma in denuncia civile: dal 2023 è vittima di una persecuzione sistematica che ha travalicato ogni limite, arrivando a colpire la persona più indifesa della sua vita, la figlia Priscilla, nata appena lo scorso ottobre dalla relazione con il rapper Tony Effe. “ Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia”, ha scritto l’influencer trentenne nelle sue storie social, aprendo uno squarcio su una vicenda giudiziaria complessa che per anni ha preferito gestire lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giulia De Lellis rompe il silenzio sul suo stalker: hanno diffuso i dati sanitari di mia figlia neonata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stefania Orlando rompe il silenzio su Alfonso Signorini Corona e Falsissimo short

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giulia De Lellis denuncia: “Da anni sono vittima di stalking e diffamazione, hanno diffuso i dati medici di mia figlia neonata. Questa persona va fermata”

Giulia De Lellis: “Sono vittima di stalking, hanno diffuso online dati sensibili di mia figlia Priscilla”Giulia De Lellis ha raccontato di essere vittima di "stalking, diffamazione e continue violazioni della sua privacy" dal 2023.

Giulia De Lellis rompe il silenzio e denuncia anni di stalking, diffamazione e violazioni della privacy che avrebbero coinvolto anche la figlia neonata Priscilla | Da Rumors.it rumors.it/2026/05/13/que… x.com

Questa persona deve essere fermata: Giulia De Lellis denuncia anni di stalking e violazioni della privacyGiulia De Lellis racconta sui social di essere vittima di stalking dal 2023 e denuncia la violazione della privacy della figlia Priscilla. rumors.it

Giulia De Lellis: Sono vittima di stalking, coinvolta anche mia figlia PriscillaGiulia De Lellis si sfoga e denuncia stalking, diffamazione e gravi violazioni della privacy che avrebbero coinvolto anche Priscilla. donnaglamour.it