Una bambina di 2 anni è morta, secondo le carte dell'inchiesta, dopo aver ricevuto una punizione per aver dato un bacio alla sorellina. Nelle testimonianze, le due sorelle di 7 e 9 anni sono descritte come “adultizzate” dai servizi sociali. L'indagine si concentra sulle modalità di gestione dei minori all’interno della famiglia e sulle eventuali responsabilità delle persone coinvolte. La magistratura ha aperto un fascicolo per accertare le cause della morte.

Nelle carte dell’inchiesta emergono le testimonianze delle due bambine di 7 e 9 anni, i servizi sociali le definiscono “adultizzate”. Non ci sono soltanto le accuse contro Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi nelle carte dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni deceduta dopo presunti maltrattamenti. Ci sono soprattutto le parole delle sue sorelle maggiori, due bambine di 7 e 9 anni che, secondo quanto emerge dagli atti, avrebbero vissuto per mesi in un clima di paura, violenza e abbandono. I servizi sociali le definiscono “bambine adultizzate”, un’espressione che fotografa la loro condizione: costrette ad assumersi responsabilità troppo grandi per la loro età e a convivere quotidianamente con situazioni che nessun minore dovrebbe affrontare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Beatrice morta a 2 anni, il dramma nelle carte dell’inchiesta: «Punite anche per un bacio alla sorellina»

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