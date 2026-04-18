Assassins | perché le sorelle Wachowski volevano cancellare il loro nome dal film con Stallone?

Oggi sera su Rete 4 viene trasmesso un film d’azione con Stallone e Banderas, girato diversi anni fa. Le sorelle Wachowski, che hanno scritto e prodotto il progetto, avevano espresso il desiderio di far cancellare il loro nome dai titoli del film. La pellicola ha avuto un percorso complicato, con cambi di regista e revisioni che hanno coinvolto anche le sorelle.

Oggi, sabato 18 aprile, in seconda serata su Rete 4 viene presentato l'action thriller con Stallone e Banderas che tanto ha fatto penare le sorelle Wachowski. Pochi sanno che Assassins, thriller con Sylvester Stallone e Antonio Banderas del 1995, è uno dei primissimi progetti delle sorelle Wachowski. Le autrici di Matrix hanno firmato la sceneggiatura in tempo non sospetti per poi rinnegare il prodotto finale dopo i rimaneggiamenti dello studio. Il film, che vede Sylvester Stallone e Antonio Banderas nei panni di due sicari rivali che si scontrano in una lotta senza esclusione di colpi, arriva in seconda serata su Rete 4. Nell'attesa vale la pena ricordare le dispute sui crediti e la girandola di milioni spesi per la realizzazione del film.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Assassins: perché le sorelle Wachowski volevano cancellare il loro nome dal film con Stallone? Notizie correlate Leggi anche: Ameno, “Tè in Biblioteca”: le sorelle Martignoni presentano il loro nuovo giallo