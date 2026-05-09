Al momento, tre persone sono decedute a causa dell’hantavirus in relazione a un focolaio collegato a una nave da spedizione partita da Ushuaia, nella Patagonia argentina. La nave trasporta circa 147 persone tra passeggeri ed equipaggio. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla diffusione del virus o sulle misure adottate per contenere il contagio. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.

Al momento sono tre le persone morte di hantavirus nel focolaio collegato alla MV Hondius, una nave da spedizione partita da Ushuaia, nella Patagonia argentina, con circa 147 persone tra passeggeri ed equipaggio. I casi segnalati sono otto, cinque dei quali confermati: numeri piccoli, ma sufficienti a far scattare una risposta sanitaria internazionale. La nave viaggiava nel Sud Atlantico quando a bordo sono comparsi diversi casi di malattia respiratoria severa. Non è l’inizio di una nuova epidemia globale come il Covid. È una situazione grave, ma circoscritta. I punti ancora aperti sono l’origine esatta del primo contagio, l’eventuale ruolo della trasmissione a bordo e il numero di persone che potrebbero sviluppare sintomi durante il periodo di incubazione.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Che cosa sappiamo finora dell’Hantavirus (e perché dobbiamo stare tranquilli)

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