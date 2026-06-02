Beach volley a Sant’Albano | riparte la stagione sotto i riflettori
Il campo di beach volley a Sant’Albano ha riaperto ufficialmente, segnando l’inizio della nuova stagione. La struttura è ora disponibile per le prenotazioni, con un costo di circa 20 euro all’ora. La riapertura è stata annunciata con un evento pubblico e la disponibilità di orari per le diverse fasce di gioco. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite telefono o online.
? Punti chiave Quando riapre ufficialmente il campo di Sant'Albano per la nuova stagione?. Quanto costa prenotare un'ora di gioco sotto i riflettori?. Chi sono i referenti da contattare per bloccare il campo?. Come si garantisce l'illuminazione per le partite serali?.? In Breve Apertura ufficiale del campo prevista per il 02 giugno 2026. Tariffe fissate a 20 euro l'ora o 30 euro per due ore. Prenotazioni gestite da Marisa Bergese al 349.5335675 e Jimmy Chivassa al 339.4066306. Sostegno fondamentale della Cassa di Risparmio di Fossano per l'iniziativa. Il beach volley torna in campo a Sant’Albano: riparte la stagione estiva 2026. Il campo da... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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