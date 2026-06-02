Beach volley a Sant’Albano | riparte la stagione sotto i riflettori

Notizia in breve

Il campo di beach volley a Sant’Albano ha riaperto ufficialmente, segnando l’inizio della nuova stagione. La struttura è ora disponibile per le prenotazioni, con un costo di circa 20 euro all’ora. La riapertura è stata annunciata con un evento pubblico e la disponibilità di orari per le diverse fasce di gioco. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite telefono o online.