Al Welcome Sport Village di Benevento si apre ufficialmente la stagione estiva dedicata al beach volley. La struttura, situata nell’area dell’ex Olmeri Club, si prepara ad accogliere gli appassionati con gli Open Days programmati per questa estate. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative sul territorio, offrendo l’opportunità di praticare e conoscere questa disciplina sportiva in un contesto all’aperto. La struttura si trova nel centro della città e si sta preparando per l’avvio delle attività stagionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Welcome Sport Village (ex Olmeri Club) di Benevento si prepara a inaugurare ufficialmente la stagione estiva sulla sabbia. Nei giorni di martedì 26 e giovedì 28 maggio, la struttura di contrada Olmeri ospiterà due attesissime giornate di Open Day interamente dedicate al beach volley. Dalle ore 19:00 alle 20:30, gli appassionati di questo sport, i curiosi e tutti coloro che desiderano rimettersi in gioco all’aria aperta potranno accedere gratuitamente ai campi per provare la disciplina, incontrare gli istruttori e testare il proprio livello di gioco in un ambiente dinamico e accogliente. Le due giornate di Open Day faranno da perfetto trampolino di lancio per la vera e propria stagione sportiva: a partire dal mese di giugno, infatti, prenderanno il via gli allenamenti ufficiali di open misto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Welcome Sport Village torna la stagione del Beach Volley: arrivano gli Open Days a Benevento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

June Mountain Ski Resort Video Tour | Is It Worth It | Ikon Pass Hidden Gem Near Mammoth (4K)

Sullo stesso argomento

Beach Tennis. Dock Sport Village, ventisei podi nell’appuntamento tricolore a ForlìSi sono tenuti in questo fine settimana a Forlì (Fc), i campionati italiani under indoor 2026 di beach tennis, con tantissime medaglie conquistate...

Novara, due giorni di sport e dimostrazioni: al centro commerciale tornano gli Sport DaysDopo il successo della prima edizione, venerdì 8 e sabato 9 maggio torna al centro commerciale San Martino2 di Novara Sport Days, l'evento che mette...

La Beach Republic entra a far parte del Welcome Sport VillageDal 2014, la Beach Republic è un punto di riferimento per gli appassionati di beach volley a Benevento: in questi 10 anni, professionisti e amatori del beach volley hanno frequentato il campo di Via ... irpinia24.it