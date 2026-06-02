Bcc Romagnolo resta in Serie D | salvezza grazie ai nuovi criteri

Notizia in breve

La Bcc Romagnolo si è salvata dalla retrocessione in Serie D grazie ai nuovi criteri federali. Questi parametri hanno modificato le modalità di valutazione e di assegnazione dei punti, favorendo la squadra nel conteggio finale. Il risultato ottenuto contro l’Unica Volley ha avuto un ruolo decisivo, contribuendo a migliorare la posizione in classifica e a evitare la retrocessione. La combinazione di questi elementi ha permesso alla squadra di rimanere nel campionato.