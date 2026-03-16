Con l'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico, le batterie delle auto elettriche si deteriorano più rapidamente. Le alte temperature provocano un rapido deterioramento delle componenti interne, riducendo la durata complessiva delle batterie. Questa situazione si verifica in molte aree dove il caldo estremo diventa una costante, mettendo sotto pressione le prestazioni dei veicoli elettrici.

Il cambiamento climatico mette a rischio le auto elettriche. Infatti le temperature sempre più elevate accelerano il degrado delle batterie. Da una parte la necessità di veicoli sostenibili proprio per impedire un peggioramento della crisi climatica, dall’altra un vero e proprio impedimento all’acquisto. Chi sta pensando di acquistare un veicolo elettrico non può non ragionare su cosa comporti una temperatura elevata per il proprio sistema di trasporto. Tra le motivazioni che dissuadono le persone dall’acquisto di un veicolo elettrico ci sono i costi ancora poco accessibili, la difficoltà di ricarica e la capacità di affrontare condizioni meteorologiche estreme. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Batterie auto elettriche rovinate, con il caldo estremo si degradano più velocemente

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