Un ricercatore utilizza un’ansa da inoculo come se fosse un pennello, creando disegni con batteri su agar. Le forme, elaborate con precisione, si sviluppano in laboratorio sotto una luce fredda. La scena ricorda un atto artistico, ma si tratta di esperimenti scientifici. Le creazioni sono fatte con batteri, che si diffondono e formano pattern su superfici di gelatina. Nessun elemento artistico tradizionale, solo microbi e tecniche di laboratorio.

Nel buio di un laboratorio, sotto la luce fredda di una cappa sterile, uno scienziato impugna un’ansa da inoculo con la stessa delicatezza con cui un pittore sfiorava i pennelli sulla tela. Non sta preparando un esperimento. Sta creando un’opera d’arte. O forse entrambe le cose. L’agar art — conosciuta anche come arte microbica — è una delle forme espressive più insolite e affascinanti emerse negli ultimi anni: un territorio di confine dove la microbiologia incontra l’estetica, dove colonie batteriche diventano pennellate e piastre di Petri si trasformano in tele viventi. Opere che crescono, evolvono e alla fine svaniscono, consumate dalla stessa vita che le ha generate. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Batteri come pennelli: l’agar art, la forma d’arte che nasce nei laboratori scientifici

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