La forma del libro la forma del mondo | in Galleria del Ridotto l' esposizione che indaga tra arte ed editoria

Mercoledì 15 aprile, alle ore 10.30, gli spazi della Galleria del Ridotto, attualmente dedicati alla mostra intitolata “La forma del libro, la forma del mondo”, saranno aperti agli studenti dell’Università della Terza Età. L’esposizione si concentra sull’intersezione tra arte ed editoria, offrendo una panoramica di opere e materiali che esplorano il rapporto tra forma del libro e rappresentazione del mondo. L’evento prevede l’ingresso libero e si rivolge a tutti i partecipanti interessati.