La forma del libro la forma del mondo | in Galleria del Ridotto l' esposizione che indaga tra arte ed editoria
Mercoledì 15 aprile, alle ore 10.30, gli spazi della Galleria del Ridotto, attualmente dedicati alla mostra intitolata “La forma del libro, la forma del mondo”, saranno aperti agli studenti dell’Università della Terza Età. L’esposizione si concentra sull’intersezione tra arte ed editoria, offrendo una panoramica di opere e materiali che esplorano il rapporto tra forma del libro e rappresentazione del mondo. L’evento prevede l’ingresso libero e si rivolge a tutti i partecipanti interessati.
Mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 10.30, gli spazi espositivi della Galleria del Ridotto, che attualmente ospitano la mostra “La forma del libro, la forma del mondo”, accoglieranno i frequentatori dell’Università della Terza Età. Con ingresso libero, sarà possibile visitare l’esposizione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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