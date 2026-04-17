Processo Beic scontro sulle chat e le parole chiave | la battaglia legale sui cellulari delle archistar Boeri e Zucchi

Nel corso della prima udienza del processo che coinvolge gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, si sono affrontate questioni legate alle chat e alle parole chiave da ammettere come prove. La discussione si è concentrata anche sulla validità del decreto di perquisizione e sequestro, contestato dagli imputati. Presenti in aula, Boeri e Zucchi sono accusati di turbativa d'asta e di aver fornito false dichiarazioni, insieme ad altri quattro imputati.

È battaglia sulle chat da ammettere e sulla nullità del decreto di perquisizione e sequestro nella prima udienza del processo che vede accusati gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi (presente in aula) incolpati, insieme ad altri quattro imputati, di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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