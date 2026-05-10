Pums due osservazioni giunte al Comune Opposizione pronta allo scontro | Daremo battaglia
Al Comune di Viterbo sono arrivate due osservazioni sul Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums). L'opposizione ha annunciato la volontà di opporsi con fermezza, dichiarando che darà battaglia. Il dibattito sul progetto si intensifica mentre il percorso del Pums entra nella sua fase più critica. La discussione pubblica si prepara a confrontarsi su questa iniziativa.
Il percorso del Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) di Viterbo entra nella sua fase più calda. Con la chiusura del periodo dedicato alle osservazioni, il bilancio conta due documenti depositati presso gli uffici di palazzo dei Priori. A firmare una delle richieste di modifica sono state.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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