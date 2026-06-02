Durante la tempesta sono stati effettuati circa 30 interventi per rami e alberi caduti sulla strada tra Correggio e Guastalla. Alcune arterie sono state temporaneamente chiuse al traffico, ma nessun ferito è stato segnalato. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza le zone interessate, evitando incidenti o feriti. La situazione è sotto controllo e le strade sono state riaperte dopo gli interventi.

? Punti chiave Quali strade specifiche tra Correggio e Guastalla sono rimaste bloccate?. Come hanno fatto i soccorritori a evitare feriti nonostante la violenza?. Quali aree di parcheggio sono state le più colpite dai danni?. Dove si concentreranno i prossimi controlli per la stabilità degli alberi?.? In Breve Operazioni concentrate tra Correggio, Luzzara e Guastalla dal pomeriggio di martedì 2 giugno 2026. Rimozione detriti vegetali per ripristinare la viabilità in strade e aree parcheggio. Nessun ferito registrato dal personale del 115 durante l'ondata di maltempo. Monitoraggio necessario per la stabilità delle piante nelle zone più esposte della Bassa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bassa sotto la tempesta: 30 interventi per rami e alberi caduti

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