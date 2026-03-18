Il dirigente del basket di serie B interregionale ha commentato la recente sconfitta interna contro Lucca, sottolineando che il Costone ha comunque resistito nonostante la sconfitta. Durante una trasmissione televisiva, ha analizzato la partita e altri aspetti legati alla squadra, offrendo un quadro complessivo della situazione attuale. Le sue parole sono state trasmesse durante il programma Toscana Basket su Tele Centro.

Un’analisi sulla sconfitta interna con Lucca di sabato scorso ma non solo. È stato un Francesco Bonelli (foto) a tutto tondo quello che ha parlato ai microfoni della trasmissione Toscana Basket su Tele Centro. "Non si può essere contenti quando si perde una partita in casa, per di più dopo un supplementare e, praticamente, allo scadere – ha detto il direttore sportivo del Costone –. Però ci sono stati dei segnali incoraggianti: abbiamo tenuto testa a quella che considero la squadra più forte del campionato". Bonelli ha elogiato l’approccio difensivo e fisico del Costone, che era riuscito a portarsi sul +7 a pochi minuti dalla fine, prima che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Il ds Bonelli: "Costone ko, ma ha tenuto testa a Lucca»

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