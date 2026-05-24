Basket - Serie B femminile interregionale | prima fase dei play-off Green Le Mura super Vince e va a gara tre

Notizia in breve

Nella prima fase dei playoff della serie B femminile interregionale di basket, la squadra Green Le Mura ha vinto contro Sisas Perugia con il punteggio di 58-48. La partita si è conclusa con Green Le Mura che si è qualificata per la gara tre. Tra le giocatrici di Perugia, i punti più alti sono stati di Scarpato con 13 e Falbo con 11. La squadra di casa ha ottenuto la vittoria grazie a un equilibrio di contributi tra le giocatrici.