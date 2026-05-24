Basket - Serie B femminile interregionale | prima fase dei play-off Green Le Mura super Vince e va a gara tre
Nella prima fase dei playoff della serie B femminile interregionale di basket, la squadra Green Le Mura ha vinto contro Sisas Perugia con il punteggio di 58-48. La partita si è conclusa con Green Le Mura che si è qualificata per la gara tre. Tra le giocatrici di Perugia, i punti più alti sono stati di Scarpato con 13 e Falbo con 11. La squadra di casa ha ottenuto la vittoria grazie a un equilibrio di contributi tra le giocatrici.
Sisas Perugia 48 Green Le Mura Spring 58 SISA PERUGIA: Parolai 3, Gambelunghe 2, Cernicchi ne, Stefanelli ne, Scarpato 13, Aquinardi 3, Falbo 11, Falkowska 2, Iachettini, Rudzka 8, Manganello 3, Fausti 3. All.: Posti. GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 3, Ceccarini 19, Dianda 2, Capodagli 10, Bona 15, Orsini, Cinquemani ne, Geremei ne, Chiti ne, Maffei 4, Michelotti 5, Evangelista ne. All.: Pistolesi. Arbitri: Antonelli di Assisi e Puliga di Perugia. Note: parziali 16-7, 31-18, 38-40. PERUGIA - Con una prestazione super nella seconda parte del match, il Green Le Mura Spring batte, al "Palapellini", Sisas Perugia e porta la contesa a gara tre che deciderà chi accederà alla fase successiva dei play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
SERIE A2 BASKET FEMMINILE GIRONE B 2025-2026 - P. F. UMBERTIDE VS. GOLFOBASKET WOMAN
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Basket - Serie "B» femminile interregionale: semifinale play-off. Green Le Mura battuto. Primo round alla Sisas
Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring passeggia. Pistolesi: "Regular season super»Nel campionato di basket femminile di serie B interregionale, la squadra Green Le Mura Spring ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Cmb...
Temi più discussi: CLINIC CNA A CODROIPO. CAPOBIANCO PROTAGONISTA AL FINAL EVENT DI B FEMMINILE; Serie B femminile, Interclub ko nell'andata dei play-out; Risultati Semifinali Final Four di Serie B Femminile; Virtus, ultima chiamata. Serve l’impresa da +11.
Romagna Basket Live. . PLAYOUT SERIE B FEMMINILE NUOVA VIRTUS CESENA CENTRA LA SALVEZZA Una vittoria dal peso enorme, arrivata al termine di una stagione complicata, piena di difficoltà, ostacoli e momenti delicati. La Nuova Virtus Ces facebook
A soli 22 anni, l’ex giocatore è diventato assistente allenatore della squadra campione di Serie B femminile, costruendo un percorso di crescita e sacrificio dentro e fuori dal campo #Sport #Basket x.com
Basket Regionale, tempo di playoffFase decisive nei tornei di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2 di basket. Nei tre campionati, infatti, c’è in palio la promozione nella categoria superiore. Serie B Femmi ... unionesarda.it
Cosa sbaglia di più il basket giovanile riguardo allo sviluppo dei giocatori? reddit
Basket - Serie B femminile interregionale: finale play-off per il passaggio alla fase nazionale. Green Le Mura sfiderà PerugiaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net