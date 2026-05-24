Basket - Serie B femminile interregionale | prima fase dei play-off Green Le Mura super Vince e va a gara tre

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima fase dei playoff della serie B femminile interregionale di basket, la squadra Green Le Mura ha vinto contro Sisas Perugia con il punteggio di 58-48. La partita si è conclusa con Green Le Mura che si è qualificata per la gara tre. Tra le giocatrici di Perugia, i punti più alti sono stati di Scarpato con 13 e Falbo con 11. La squadra di casa ha ottenuto la vittoria grazie a un equilibrio di contributi tra le giocatrici.

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Sisas Perugia 48 Green Le Mura Spring 58 SISA PERUGIA: Parolai 3, Gambelunghe 2, Cernicchi ne, Stefanelli ne, Scarpato 13, Aquinardi 3, Falbo 11, Falkowska 2, Iachettini, Rudzka 8, Manganello 3, Fausti 3. All.: Posti. GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 3, Ceccarini 19, Dianda 2, Capodagli 10, Bona 15, Orsini, Cinquemani ne, Geremei ne, Chiti ne, Maffei 4, Michelotti 5, Evangelista ne. All.: Pistolesi. Arbitri: Antonelli di Assisi e Puliga di Perugia. Note: parziali 16-7, 31-18, 38-40. PERUGIA - Con una prestazione super nella seconda parte del match, il Green Le Mura Spring batte, al "Palapellini", Sisas Perugia e porta la contesa a gara tre che deciderà chi accederà alla fase successiva dei play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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