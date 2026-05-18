Basket - Serie B femminile interregionale | semifinale play-off Green Le Mura battuto Primo round alla Sisas
Green Le Mura Spring 54 Sisas Perugia 59 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 2, Ceccarini 13, Dianda 2, Capodagli 6, Bona 8, Orsini 11, Morettini Paracucchi, Geremei ne, Chiti 2, Maffei 7, Michelotti 3, Evangelista ne. All.: Pistolesi. SISAS PERUGIA: Parolai 5, Gambelunghe 8, Cernicchi ne, Stefanelli ne, Scarpato 8, Aquinardi 5, Falbo 10, Falkowska 3, Iachettini, Rudza 14, Maganello 3, Fausti 3. All.: Posti. Arbitri: Matteo Barbanti e Enrico Liverani di Livorno. Note: parziali 18-12, 29-31, 41-45. LUCCA - La prima sfida della semifinale play-off tra Green Le Mura Spring e Sisas Perugia la conquistano le ospiti, al termine di un match molto combattuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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