Basket - Serie B femminile interregionale | semifinale play-off Green Le Mura battuto Primo round alla Sisas

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Green Le Mura Spring 54 Sisas Perugia 59 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 2, Ceccarini 13, Dianda 2, Capodagli 6, Bona 8, Orsini 11, Morettini Paracucchi, Geremei ne, Chiti 2, Maffei 7, Michelotti 3, Evangelista ne. All.: Pistolesi. SISAS PERUGIA: Parolai 5, Gambelunghe 8, Cernicchi ne, Stefanelli ne, Scarpato 8, Aquinardi 5, Falbo 10, Falkowska 3, Iachettini, Rudza 14, Maganello 3, Fausti 3. All.: Posti. Arbitri: Matteo Barbanti e Enrico Liverani di Livorno. Note: parziali 18-12, 29-31, 41-45. LUCCA - La prima sfida della semifinale play-off tra Green Le Mura Spring e Sisas Perugia la conquistano le ospiti, al termine di un match molto combattuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b femminile interregionale semifinale play off green le mura battuto primo round alla sisas
© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale: semifinale play-off. Green Le Mura battuto. Primo round alla Sisas
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calcio serie D, Pavia vince il playout e si salva. Volley, Florens promossa in A3 insieme a Garlasco

Video Calcio serie D, Pavia vince il playout e si salva. Volley, Florens promossa in A3 insieme a Garlasco

Sullo stesso argomento

Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring passeggia. Pistolesi: "Regular season super»Green Le Mura Spring 80 Cmb Valdarno 39 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 24, Ceccarini 2, Dianda 21, Capodagli 5, Bona ne, Orsini ne, Morettini...

Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura stende Umbertide. Le biancorosse sempre più in altoGreen Le Mura Spring 65 Umbertide 40 GREEN LE MURA SPRING: Ceccarini 16, Dianda 8, Capodagli 2, Bona ne, Papa 2, Orsini 11, Morettini Paracucchi,...

basket serie b femminileBasket, una sfortunata PF Pisa cede a Siena gara1 per la promozione in serie B femminileIl quintetto di De Filippis, in vantaggio di 5 lunghezze nell’ultimo quarto, ha sbagliato troppo dalla lunetta nei minuti conclusivi ... sport.quotidiano.net

Basket femminile: Chemco battuta in gara 1 dei quarti di finale playoffQUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Parte con una sconfitta casalinga in gara-1 la serie dei quarti di finale playoff per la Chemco Puianello che viene superata da Ravenna, bestia nera delle gialloblù ... reggionline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web