Basket giovanile Under 19 da martedì gli spareggi U15 finali nazionali da domenica

Da martedì iniziano gli spareggi per le squadre giovanili Under 19, mentre le finali nazionali dell’Under 15 sono in programma da domenica. Mentre l’Unieuro di serie A2 ha concluso la propria stagione da quasi due settimane, le formazioni giovanili della stessa società sono ancora in attività e si preparano alle fasi decisive del campionato. La stagione delle squadre più giovani sta entrando nel momento centrale con partite e finali imminenti.

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Se l’ Unieuro di A2 ha chiuso la stagione già da quasi due settimane, le formazioni giovanili della società forlivese sono ancora attive e anzi, per alcune di esse, la stagione sta entrando proprio in questo momento nel vivo. In primo luogo, momento decisivo in arrivo per la squadra dell’ Under 19 Eccellenza, che a partire da martedì prossimo a Calcinaia (in provincia di Pisa) sarà chiamata a giocare gli spareggi nella speranza di poter strappare un posto per le finali nazionali di categoria. Martedì alle 20 i forlivesi affronteranno la Jesi Basket Academy e, in caso di vittoria, il giorno dopo se la vedranno contro la vincente dell’incontro fra Pallacanestro Cantù e chi emergerà dalla sfida fra Urania Milano e Basket Santarcangelo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket giovanile. Under 19, da martedì gli spareggi. U15, finali nazionali da domenica Notizie correlate Basket giovanile Domenica il debutto. L’Academy Faenza alle finali nazionaliÈ tutto pronto per la prima partecipazione della Raggisolaris Academy alle finali nazionali Under 15 Eccellenza, dove le migliori sedici squadre... Arrampicata, 2ª tappa Coppa Italia Giovanile Boulder U15-U17 a Piamborno: qualifiche sabato, finali domenicaIl circuito giovanile di boulder fa tappa alla palestra Manopiede di Piamborno (BS) il 28 e 29 marzo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le Under 19 e 15 della Pallacanestro Forlì a caccia delle finali nazionali; Banchi e Obradovi? a Roma! Clinic il 2 giugno al Palazzetto dello Sport. Grande evento alla Finale Nazionale U19 Ecc.; UNDER 19:BELLA VITTORIA SCUOLA BASKET VIOLA; Ren Auto Rimini Happy Basket: U19 al pre-spareggio per le Finali Nazionali. Per le giovanile della Pallacanestro Forlì una settimana cruciale tra sogni nazionali e derby infuocatiTra spareggi per le finali nazionali, semifinali regionali contro rivali storiche e traguardi prestigiosi nei campionati Gold, il calendario biancorosso si fa rovente ... forlitoday.it Finale Nazionale Under 19 Eccellenza. Il 2 giugno a Roma il Clinic con Luca Banchi e Željko Obradovi?Luca Banchi e Željko Obradovi? a Roma! Grazie al lavoro congiunto tra la Federazione Italiana Pallacanestro, attraverso il Comitato Nazionale Allenatori, ... basketinside.com BASKET GIOVANILE - Tra spareggi per le finali nazionali, semifinali regionali contro rivali storiche e traguardi prestigiosi nei campionati Gold, il calendario biancorosso si fa rovente facebook