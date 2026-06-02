Basket - B maschile Bcl a due passi dal sogno

Due vittorie per un sogno. La "B" nazionale è davvero lì, ad un passo. Ma è, forse, il più difficile. C’è ancora da soffrire. A partire da gara uno, contro la Mens Sana che ha eliminato Empoli allo spareggio: sarà domenica 7 giugno, al "Palatagliate". Poi gara due mercoledì 10. Eventuale gara tre, sempre a Lucca, domenica 14 giugno. Una Mens Sana che ha faticato sia con Borgomanero sia con Empoli. Il ritorno in finale per Bcl è un segnale di straordinaria continuità, dopo il ko della passata stagione con Quarrata che avrebbe potuto influenzare l’entusiasmo della piazza. Merito di una società che ha lavorato per riprovarci. Di un allenatore che ha saputo plasmare un roster fantastico per la categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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