Basket - B maschile Bcl dominatore assoluto

BCL 90 SPEZIA 68 BCL: Landucci 7, Valentini 13, Drocker 14, Dubois 19, Simonetti 5, Del Debbio 11, Pierini 10, Maltagliati, Trentin 11, Cirrone. All.: Olivieri. SPEZIA BASKET CLUB: Lamperi 2, Pedroni 8, Ramirez 8, Calabrese 6, Sabbadini ne, Pesenato 15, Deri 5, Petrushevski 6, Gulini 11, Cellerini 7. All.: Ricci. Arbitri: Marinaro di Pisa e Zanzarella di Siena. Note: parziali 30-19, 54-37, 75-55. LUCCA - Tredicesima vittoria di fila per il Bcl che rimane appaiato alla Mens Sana. Le due franchigie si giocheranno il primato nella città del Palio nel prossimo turno. Sei giocatori in doppia cifra, successo mai in discussione, senza Barsanti e Pichi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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