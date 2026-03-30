Basket - B maschile Bcl sbanca Siena | è solo

Nel campionato di basket maschile di serie B, la squadra BCL ha vinto contro Mens Sana Siena con il punteggio di 86 a 82. I giocatori di Mens Sana Siena hanno segnato i seguenti punti: Perin 19, Pannini 14, Pucci 10, Bartolozzi 9, Belli 8, Jokic 7, Yarbanga 7, Nepi 5. BCL ha invece totalizzato 86 punti, vincendo la partita.

MENS SANA SIENA 82 BCL 86 MENS SANA SIENA: Belli 8, Pannini 14, Perin 19, Yarbanga 7, Pucci 10, Buffo, Bartolozzi 9, Nepi 5, Jokic 7. All.: Vecchi. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Valentini 7, Drocker 9, Donati n.e., Dubois 11, Simonetti 9, Del Debbio 16, Battaglia n.e., Pierini 2, Pichi 4, Trentin 28. All.: Olivieri. Arbitri: Barbarulo e Piancatelli. Note: parziali 16-12, 30-39, 52-60. SIENA - Quattordicesima vittoria consecutiva per Bcl che sbanca il "Palaestra" di Siena, castiga la Mens Sana nello scontro al vertice e conquista il primato solitario in classifica. E’ mancato solo il ribaltamento della differenza canestri: + 4 Lucca come il + 4 Siena all’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl sbanca Siena: è solo Articoli correlati Basket - "B" maschile. Un Bcl senza problemiBCL 87 DON BOSCO CROCETTA 64 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 7, Valentini ne, Drocker 14, Donati, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 4, Del Debbio 14,... Basket - "B" maschile. Bcl contro l’EtruscaIngresso gratuito per le donne e, durante l’intervallo, omaggio al femminile: sul parquet salirà la squadra del Green Le Mura Spring, attualmente... Aggiornamenti e notizie su Basket B maschile Bcl sbanca Siena è... Temi più discussi: Basket - B maschile. Bcl sbanca Siena: è solo; Basket - B maschile. Bcl, sfida per il primato; Basket - B maschile. Bcl dominatore assoluto; Basket - Serie B maschile interregionale. Bcl: è caccia al... tredici contro Spezia. Basket - B maschile. Bcl, sfida per il primatoBiancorossi oggi, alle 18, a Siena contro la Mens Sana per conquistare la vetta. In caso di vittoria, ipotecato il primo posto. Assente Barsanti, Pichi in dubbio. msn.com Basket - Serie B maschile interregionale. Bcl: è caccia al... tredici contro SpeziaI biancorossi cercano la tredicesima affermazione consecutiva, oggi alle 18, al Palatagliate. Assenti Barsanti e Pichi infortunati ... msn.com Basket in carrozzina – Serie A1 – Amicacci Abruzzo Giulianova GLI AMICACCI BATTONO LA CAPOLISTA CANTÙ E CONQUISTANO I PLAYOFF SCUDETTO Il racconto di Stefano D'Andreagiovanni, con il punto sul campionato. CLICCA SUL LINK PER LEGG - facebook.com facebook Ma se a Roma insultano i giocatori. A Torino pure ed hanno tromboni in campo. Non è la Finale della March Madness di basket, ma una partita di tennis. x.com