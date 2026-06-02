Tra mercoledì e giovedì si prevedono temporali nelle province di Matera e Potenza, con rischio di piogge intense. La regione si trova in una fase di conflitto tra temperature elevate e correnti fredde, che potrebbe favorire fenomeni temporaleschi. La presenza del fenomeno El Niño potrebbe influenzare le condizioni meteorologiche, aumentando la probabilità di eventi temporaleschi nel periodo.

? Punti chiave Come influenzerà il fenomeno El Niño il meteo lucano?. Cosa accadrà a Matera e Potenza tra mercoledì e giovedì?. Perché lo scontro tra masse d'aria causerà temporali intensi?. Quando tornerà il sole dopo l'instabilità di metà settimana?.? In Breve Scontro termico tra umidità al suolo e aria fredda in quota causa instabilità. Matera raggiungerà 30 gradi martedì 2 giugno prima del calo termico mercoledì. Potenza registrerà temperature tra 14 e 24 gradi durante l'instabilità di mercoledì. Fenomeno El Niño influenza i modelli climatici globali verso l'estate 2026-2030. Meteo in Basilicata: l’aria calda si scontra con il freddo in arrivo tra martedì 2 e giovedì 4 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: scontro tra caldo e freddo, rischio temporali a giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews

Notizie e thread social correlati

Italia tra freddo e anticiclone, temporali con rischio grandine in diverse regioni: quando torna il caldoAttualmente, l'Italia si trova sotto l'influenza di un fronte freddo e di un anticiclone, con condizioni di instabilità atmosferica diffuse.

Ponte del 2 giugno tra caldo e temporali: cosa può succedere nel weekendNel primo weekend di giugno si prevede un aumento dei temporali, alcuni anche intensi, a causa del rafforzamento dell’anticiclone che si verifica...

Si parla di: Filca Basilicata 'allerta caldo nei cantieri, disporre in anticipo le ordinanze'; Meteo allerta temporali | lo scontro tra aria scozzese e caldo africano.

Filca Basilicata ‘allerta caldo nei cantieri, disporre in anticipo le ordinanze’L’eccezionale ondata di caldo di questi giorni, con temperature sopra la media stagionale percepite anche nella nostra regione, ripropone il tema del rischio calore sui luoghi di lavoro, ragion per c ... trmtv.it