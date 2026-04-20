Attualmente, l'Italia si trova sotto l'influenza di un fronte freddo e di un anticiclone, con condizioni di instabilità atmosferica diffuse. Sono segnalati temporali che interessano varie regioni, alcuni accompagnati da rischio di grandine. Le temperature sono generalmente più basse rispetto ai giorni precedenti, e le previsioni indicano che il clima più caldo dovrebbe tornare nei prossimi giorni.

Settimana all’insegna dell’instabilità e del freddo in Italia dal punto di vista del meteo. Attenzione soprattutto alle infiltrazioni di correnti fresche orientali e ai fronti temporaleschi su diverse regioni. Ma da mercoledì ci sarà una vera e propria svolta con il ritorno dell’anticiclone e temperature di nuovo in aumento. Temporali e rischio grandine in diverse regioni Dopo un weekend stabile, tra lunedì 20 a martedì 21 aprile l’instabilità riguarda soprattutto le regioni del centro-nord e quelle adriatiche. Nella giornata di lunedì, infatti, attenzione ai temporali sul Triveneto e nelle regioni centrali che non escludono la possibilità di grandinate.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italia tra freddo e anticiclone, temporali con rischio grandine in diverse regioni: quando torna il caldo

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