Il fine settimana del 2 giugno ha visto il 90% degli hotel di Cattolica al completo, con molte strutture che registrano il tutto esaurito. L'assessora Elisabetta Bartolucci ha commentato che si tratta di un buon inizio di stagione e che il lungo weekend sta procedendo senza problemi, con migliaia di turisti presenti nelle strade della località.

"Il 90% degli hotel sono al completo: è un lungo weekend che procede a gonfie vele". L’assessora Elisabetta Bartolucci riassume così il fine settimana del ponte del 2 giugno, non ancora terminato, che ha portato per le strade di Cattolica migliaia di turisti. Una ricetta vincente tra bel tempo, giorni di ferie ed eventi. Il format Cattolica Retrò ha animato la Regina con colori e musica: prima le esibizioni delle tribute band di Mina e Lucio Battisti, poi l’atteso omaggio domenicale al quartetto di Liverpool. "Molti visitatori hanno faticato a trovare una sistemazione per la notte – prosegue Bartolucci –. Si tratta di un eccellente avvio di stagione, che ha fatto registrare i primi veri pienoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bartolucci promuove il ponte: "Eccellente avvio di stagione"

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