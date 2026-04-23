Napoli al via la stagione balneare 2026 | mare eccellente su gran parte del litorale

La stagione balneare 2026 è iniziata a Napoli, con il mare considerato “eccellente” su gran parte del litorale. Dal 1° maggio al 30 settembre, le autorità hanno ufficialmente autorizzato la balneazione in diverse zone, tra cui Posillipo e Caracciolo, dove le condizioni del mare sono state valutate come ottimali. La stagione si svolge senza variazioni rispetto agli anni precedenti, con regole e normative che garantiscono la sicurezza dei bagnanti.

Dal 1° maggio al 30 settembre mare balneabile su gran parte del litorale: “eccellente” a Posillipo e Caracciolo. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza che disciplina la stagione balneare 2026, fissata dal 1° maggio al 30 settembre. Il provvedimento recepisce le classificazioni della Regione Campania basate sui monitoraggi dell’ Arpac, definendo le aree balneabili e quelle soggette a divieto. Le acque migliori: classificazione “eccellente”. I dati confermano una buona qualità delle acque lungo gran parte del litorale cittadino. Sono state classificate come “Eccellenti” le seguenti zone: Nisida. Trentaremi. Marechiaro. Punta Nera.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, al via la stagione balneare 2026: mare “eccellente” su gran parte del litorale Notizie correlate Stagione balneare 2026: ecco il mare promosso dall'Arpac, la mappa nel salernitanoE' stata diffusa nei giorni scorsi la nuova classificazione dei tratti di costa balneabili in Campania: la Costiera Amalfitana e il Cilento... Stagione balneare 2026, Cetara si conferma in Campania per il mare più pulitoAnche per la stagione balneare 2026, Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al via la stagione balneare 2026. Definita la mappa delle acque balneabili e i divieti; Al via la stagione balneare a Napoli, ecco i tratti 'eccellenti' e i divieti; Campionato Under 20: dodici squadre in lizza per lo Scudetto; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026. Al via la stagione balneare a Napoli, ecco i tratti 'eccellenti' e i divietiIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l'ordinanza che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività dal 1° maggio al 30 settembre. (ANSA) ... ansa.it Via alla stagione balneare a Napoli: la mappa delle acque balneabili in città e i divieti previstiIl sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza sindacale che disciplina la stagione 2026, fissando il periodo di attività dal 1° maggio al 30 settembre 2026 ... napolitoday.it Alleanza Verdi e Sinistra resta senza assessore al Comune di Napoli. In prospettiva potrebbe essere una grana per Manfredi: https://fanpa.ge/C6lJD - facebook.com facebook Piazza Municipio a #Napoli accoglie i ragazzi e le ragazze delle scuole questa mattina per il #VolleyS3 in piazza ! Divertimento assicurato… vi aspettiamo! x.com