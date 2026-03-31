Un milione di euro per i cantieri Il Comune di Colle scommette sull’avvio della stagione turistica

A meno di una settimana dalla Pasqua, il Comune di Colle ha annunciato un investimento di un milione di euro destinato ai cantieri pubblici. I lavori interesseranno diverse zone del territorio e sono finalizzati a preparare l’arrivo della stagione turistica. L’amministrazione ha comunicato che gli interventi saranno avviati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare alcuni spazi pubblici e infrastrutture locali.

A meno di una settimana dalla Pasqua, il Comune di Colle si prepara ad avviare una serie di interventi pubblici che interesseranno varie aree del territorio. L’inizio dei lavori è previsto subito dopo le festività e riguarda opere già programmate dall’amministrazione, con investimenti distribuiti su più ambiti della manutenzione urbana. Tra gli interventi principali figura il piano di rifacimento della strada delle Lellere, per un importo complessivo di 700mila euro. Si tratta di un’opera rilevante per la viabilità locale, che punta al miglioramento delle condizioni del manto stradale e della sicurezza. "L’intervento sulle Lellere rappresenta una priorità inserita da tempo nella programmazione comunale – afferma il vicesindaco con delega alle opere pubbliche, Marco Speranza –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un milione di euro per i cantieri. Il Comune di Colle scommette sull’avvio della stagione turistica Articoli correlati Riparte la funivia di Argegno, lavori completati per l'avvio della stagione turisticaLa funivia di Pigra, chiusa dal 14 gennaio per manutenzione straordinaria, come anticipato dal quotidiano La Provincia, riapre sabato 14 marzo. Dalla terapia all’accoglienza turistica: i fragili diventano guide ufficiali a Colle di Val d’Elsa e il Comune annuncia la didattica museale per tutte le classi tra due anniIl Comune di Colle di Val d’Elsa avvia un progetto per formare pazienti del Centro di salute mentale come guide museali ufficiali, puntando... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Un milione di euro per i cantieri. Il Comune di Colle scommette sull’avvio della stagione turistica; Sestriere: bilancio positivo per il punto sulla stagione voluto dal Comune condiviso con Vialattea, Consorzio Turismo e Pro Loco; A Pecetto di Valenza mezzo milione di euro per tutelare le orchidee; Autovelox sul Passo Giau di nuovo attivo, scontro tra i sindaci di Val di Zoldo e Colle Santa Lucia: È ancora irregolare. Dalla Regione Molise cinquanta milioni di euro per la messa in sicurezza di strade comunali di 57 ComuniOltre 50 milioni di euro per la messa in sicurezza della viabilità comunale con fondi a valere sull’Accordo di Coesione – FSC 2021-2027: il focus dell’incontro coi sindaci dei Comuni interessati, nell ... cblive.it Sono ancora aperti gli avvisi pubblici di “Colle Vive”, il progetto del Comune di Colle di Val d’Elsa che valorizza spazi inutilizzati e sostiene nuove attività nel centro cittadino - facebook.com facebook