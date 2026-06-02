Bari 2,8 milioni per il progetto SAVES | cure a casa per i fragili

A Bari sono stati assegnati 2,8 milioni di euro per il progetto SAVES, che prevede assistenza domiciliare per persone fragili. Il piano mira a modificare la gestione quotidiana degli anziani nei quartieri della città, coinvolgendo volontari incaricati di offrire supporto e cure a domicilio. La ripartizione delle risorse e i dettagli sulla selezione dei volontari sono ancora in fase di definizione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato le tempistiche precise di avvio.

? Punti chiave Come cambierà la gestione quotidiana degli anziani nei quartieri di Bari?. Chi saranno i volontari incaricati di assistere i cittadini fragili?. Quali tecnologie verranno utilizzate per il monitoraggio medico a distanza?. Come si può candidarsi per diventare un social care giver?.? In Breve Gestione affidata al Consorzio Sanità e Servizi Integrati con tre cooperative locali.. Accordo quadro quadriennale con supporto tecnologico del presidio Rehcura.. Servizio include telemedicina, supporto psicologico e attività come pet therapy.. Contatti disponibili via email [email protected] o numeri 080 9905668 e 351 0854246.. Il progetto SAVES riparte a Bari per sostenere gli anziani e i cittadini fragili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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