Welfare 29 appartamenti ristrutturati per anziani e persone fragili | Un progetto innovativo da 1,3 milioni di euro

È stato completato un progetto di riqualificazione edilizia che ha riguardato 29 appartamenti destinati ad anziani e persone fragili. L'intervento, dal valore di 1,3 milioni di euro, mira a creare nuove soluzioni abitative per soggetti con bisogni specifici. L'assessora al Welfare ha definito l'operazione come molto importante e in parte innovativa, sottolineando l'obiettivo di favorire diverse forme di residenzialità.

L'assessora al Welfare, Angelica Sansavini, presenta così l'intervento di riqualificazione edilizia finalizzato a favorire nuove forme di residenzialità per anziani e persone non pienamente autosufficienti "Un’operazione molto importante e per certi aspetti innovativa”. L'assessora al Welfare, Angelica Sansavini, presenta così l'intervento di riqualificazione edilizia finalizzato a favorire nuove forme di residenzialità per anziani e persone non pienamente autosufficienti. Complessivamente si parla di 29 appartamenti ristrutturati, per un investimento di 1,3 milioni di euro con risorse Pnrr. Il progetto, pensato come una... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Welfare, 29 appartamenti ristrutturati per anziani e persone fragili: "Un progetto innovativo da 1,3 milioni di euro" Articoli correlati Una casa per anziani soli e persone fragili: posata la prima pietra del nuovo grande progetto di Meridiana a MonzaIl nuovo modello di welfare per l'invecchiamento e le fragilità cognitive promosso dalla cooperativa La Meridiana ha iniziato a prendere vita. Leggi anche: Oltre il Colle, 5 nuovi appartamenti assegnati a persone fragili