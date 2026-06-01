' Social giver' volontari per aiutare anziani e persone fragili | a Bari parte il nuovo progetto Saves

A Bari è partito il progetto Saves, che coinvolge cittadini volontari come 'social care giver'. Questi volontari offrono assistenza ad anziani, persone con disabilità o in condizioni di vulnerabilità, aiutandoli nelle attività quotidiane. Il progetto mira a creare una rete di supporto locale, con volontari che si dedicano a fornire aiuto pratico e compagnia a chi ne ha bisogno.

Cittadini volontari diventano 'social care giver' per offrire supporto ad anziani e persone con disabilità o in condizioni di vulnerabilità. A Bari prende il via la nuova edizione del progetto 'Saves', un percorso che prevede forme di monitoraggio, supporto e accompagnamento sociale ed educativo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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