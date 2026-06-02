Il nome che però accende davvero il dibattito sui nuovi palinsesti Rai è quello di Barbara D’Urso. Da anni si parla di un suo possibile ritorno stabile in Rai 1 e, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle lo scorso autunno come concorrente, lo scenario sembra ora più concreto. L’indizio arriva in un momento di grandi manovre per i palinsesti nazionali e riaccende i riflettori su una delle figure più discusse e seguite della televisione italiana. Il legame ventennale con Mediaset si è interrotto ufficialmente il 31 dicembre 2023, sigillando un addio tutt’altro che indolore. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, la conduttrice ha espresso la propria amarezza, confermando la decisione di intraprendere le vie legali contro l’azienda di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Barbara D’Urso ritorna in Rai? Le indiscrezioni sul progetto del nuovo show

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Barbara DUrso prima serata: cosa sta succedendo davvero

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