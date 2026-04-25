Barbara D'Urso smentisce le indiscrezioni | Pier Silvio Berlusconi non la aiutò a tornare in TV

Barbara D'Urso ha dichiarato di non aver ricevuto aiuti da Pier Silvio Berlusconi per il suo ritorno in televisione nel 2003. La conduttrice ha precisato che le voci sulla questione sono infondate e che la sua ripresa nel settore è avvenuta senza il supporto di Berlusconi. La smentita arriva dopo le indiscrezioni circolate in merito a un possibile intervento dell'imprenditore per favorire il suo rientro.

Barbara D'Urso è intervenuta per smentire la ricostruzione secondo la quale Pier Silvio Berlusconi le avrebbe dato la possibilità di tornare in TV nel 2003 quando era ferma da anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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