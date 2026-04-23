Barbara D’Urso fa causa a Mediaset nel mirino anche indiscrezioni su De Filippi e Toffanin

Dopo tre anni dall’addio forzato alla rete, Barbara D’Urso ha intentato una causa legale contro Mediaset. La decisione arriva in un momento in cui si sono diffuse anche indiscrezioni su altre figure dello stesso gruppo. La causa riguarda questioni legate al suo rapporto con l’azienda e i termini della separazione. La vicenda si svolge nel contesto di una lunga carriera televisiva e di rapporti professionali interrotti.

Dopo tre anni dall’uscita forzata da Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di portare l’azienda di Berlusconi in tribunale. La procedura di mediazione tentata nelle scorse settimane si è conclusa con un nulla di fatto e la conduttrice ha avviato formalmente l’ azione legale contro l’azienda che l’ha allontanata dai suoi studi nel 2023. Secondo quanto riportato da La Stampa, secondo i legali della D’Urso, le contestazioni mosse a Mediaset non riguardano questioni economiche ma violazioni del Codice Etico aziendale. La conduttrice attende ancora le scuse ufficiali per un post pubblicato nel marzo 2023 dal profilo social Qui Mediaset, di proprietà dell’azienda, nel quale lei e Mara Venier venivano pesantemente insultate.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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