Barbara De Santi attratta da una donna | la confessione inedita e retroscena su UeD

Barbara De Santi, nota protagonista di Uomini e Donne, ha rivelato di essere attratta da una donna. La dama non ha ancora trovato una relazione soddisfacente nel programma, collezionando delusioni e rimorsi. La sua confessione è inedita e ha lasciato spazio a retroscena sulla sua esperienza nel dating show. La sua partecipazione si è caratterizzata per questa scoperta personale, senza però portarla a costruire un legame duraturo.

Tra le protagoniste di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Barbara De Santi. Neppure durante questa edizione del programma la dama è riuscita a trovare la sua anima gemella, anzi, ha collezionato solamente delusioni e rimorsi. Proprio a causa di questo, ultimamente la donna aveva confessato alla redazione di aver chiuso con gli uomini. Questo ha spinto lo staff del programma a fare una domanda un po’ scomoda a Barbara, ovvero, se fosse mai stata attratta da una donna. Ebbene, la sua risposta è stata inaspettata. La confessione di Barbara De Santi sull’attrazione verso una donna. Barbara De Santi ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha fatto delle confessioni inedite sulla sua vita, ma non solo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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