Durante la puntata del 8 maggio 2026 di Uomini e Donne, trasmessa incentrata sul Trono Over, sono stati affrontati i temi riguardanti Marina Brachetta e Giancarlo. In questa occasione, si sono verificati diversi momenti di tensione tra i partecipanti, tra cui un episodio in cui Stefano ha fatto delle affermazioni che hanno mortificato Barbara De Santi. Maria ha commentato pubblicamente, mentre Cinzia si è scontrata con Marco.

La puntata dell’8 maggio 2026 di Uomini e Donne è stata incentrata sul Trono Over. Prima si è parlato di Marina Brachetta e Giancarlo. Successivamente, poi, si è passati a Barbara De Santi, Stefano e Massimo e, infine, c’è stato il ritorno a centro studio di Cinzia Paolini e Marco. Le discussioni e le accuse non sono mancate di certo. Marina provata a Uomini e Donne, chiusa la storia con Giancarlo. Marina Brachetta ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama si è seduta al centro studio dicendo di essere molto provata a causa degli attacchi subiti dagli opinionisti nel corso della scorsa puntata della trasmissione. Marina si è anche sfogata dietro le quinte con lo staff del programma ed è apparsa piuttosto provata.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Barbara De Santi mortificata da Stefano a UeD, Maria la deride, Cinzia contro Marco

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