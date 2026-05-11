Nella puntata dell’11 maggio di Uomini e Donne, il focus è stato sul Trono Over. La trasmissione ha visto un confronto tra Marco e Cinzia Paolini, seguito da un alterco tra Barbara De Santi e Gemma Galgani. Durante l’episodio, Maria De Filippi è intervenuta in modo deciso, criticando Barbara De Santi, mentre Marco è stato coinvolto in discussion con Cinzia Paolini. La puntata si è conclusa con alcune tensioni tra i protagonisti del segmento.

La puntata dell’11 maggio di Uomini e Donne è stata totalmente incentrata sul Trono Over. Si è partiti da un lungo confronto tra Marco e Cinzia Paolini, per poi passare ad una discussione tra Barbara De Santi e Gemma Galgani. Infine, una coppia ha avuto una lite infuocata. Gianni Sperti “condanna” Marco dopo aver letto le chat a Uomini e Donne. Un lungo e noioso blocco incentrato su Cinzia Paolini e Marco ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. I due protagonisti hanno proseguito a parlare delle segnalazioni recentemente pervenute sul cavaliere, senza giungere ad una conclusione definitiva. Cinzia ha continuato a ribadire di essere incerta sul da farsi, ma non se la sente di rinunciare a Marco in quanto nutre dei sentimenti per lui.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Maria De Filippi esplode a UeD: Barbara De Santi fuori controllo, Marco “condannato”

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