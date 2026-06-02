Baratta | ‘Il nuovo Archivio Storico della Biennale luogo della memoria che diventa motore di attività’

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Biennale di Venezia ha inaugurato la nuova sede dell'Archivio Storico presso l'Arsenale, segnando un momento importante nel progetto di riqualificazione iniziato nel 1999. La struttura, denominata Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee, funge da luogo della memoria e mira a diventare anche uno spazio attivo per le attività culturali. Questo passaggio rappresenta un passaggio chiave nel rafforzamento delle funzioni dell'archivio e delle iniziative legate alle arti contemporanee.

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(Adnkronos) – Con la nuova sede dell'Archivio Storico – Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia all'Arsenale, si compie uno dei passaggi più significativi del lungo percorso di riqualificazione promosso dalla Biennale a partire dal 1999. Un progetto che ha interessato l'Arsenale, il Lido e altri siti della terraferma veneziana, restituendo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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