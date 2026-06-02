Baratta | ‘Il nuovo Archivio Storico della Biennale luogo della memoria che diventa motore di attività’

Notizia in breve

La Biennale di Venezia ha inaugurato la nuova sede dell'Archivio Storico presso l'Arsenale, segnando un momento importante nel progetto di riqualificazione iniziato nel 1999. La struttura, denominata Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee, funge da luogo della memoria e mira a diventare anche uno spazio attivo per le attività culturali. Questo passaggio rappresenta un passaggio chiave nel rafforzamento delle funzioni dell'archivio e delle iniziative legate alle arti contemporanee.