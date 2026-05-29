Apre al pubblico il nuovo archivio storico della Biennale all' Arsenale

Dal 1 al 3 giugno, sarà aperto al pubblico il nuovo Archivio Storico della Biennale all’Arsenale di Venezia. La sede, chiamata Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee, sarà accessibile durante una tre giorni di eventi. L’archivio si trova in Campo della Tana 2169F e rappresenta una nuova struttura dedicata alla conservazione e allo studio delle opere e dei documenti della Biennale.

Aprirà al pubblico con una tre giorni di eventi, dall'1 al 3 giugno, la nuova sede dell’Archivio Storico – Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia, situata all’Arsenale di Venezia (Campo della Tana 2169F).Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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