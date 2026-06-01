L' archivio storico della Biennale nella nuova sede all' Arsenale
L'Archivio storico della Biennale di Venezia si è trasferito all'Arsenale, in un edificio vicino alle Corderie. La riqualificazione dell’immobile, avvenuta grazie a un investimento di circa 38 milioni di euro finanziato dal ministero della Cultura, è stata completata in due tranche. La nuova sede ospita materiali e documenti storici legati alla manifestazione. La struttura è stata ristrutturata per adattarla alle esigenze di conservazione e accesso al patrimonio archivistico.
L'Archivio storico della Biennale di Venezia ha una nuova sede all'Arsenale, in un edificio attiguo alle Corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del ministero della Cultura, per circa 38 milioni di euro (in due tranche). Dai depositi della terraferma, al Vega di Marghera. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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