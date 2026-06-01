L' archivio storico della Biennale nella nuova sede all' Arsenale

Notizia in breve

L'Archivio storico della Biennale di Venezia si è trasferito all'Arsenale, in un edificio vicino alle Corderie. La riqualificazione dell’immobile, avvenuta grazie a un investimento di circa 38 milioni di euro finanziato dal ministero della Cultura, è stata completata in due tranche. La nuova sede ospita materiali e documenti storici legati alla manifestazione. La struttura è stata ristrutturata per adattarla alle esigenze di conservazione e accesso al patrimonio archivistico.