Il Baracca Lugo torna a vivere | a cento anni dalla nascita al via il progetto bianconero

Notizia in breve

Al stadio Muccinelli di Lugo si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova società nata dall’unione tra Lugo 1982 e Sporting Lugo. L’evento si è svolto ieri sera e ha visto la partecipazione della sindaca Elena Zannoni. La società rappresenta il rilancio del Baracca Lugo, che compie 100 anni. La cerimonia ha segnato il ritorno del club al centro dell’attenzione sportiva locale.