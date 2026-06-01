Il Baracca Lugo torna a vivere | a cento anni dalla nascita al via il progetto bianconero
Al stadio Muccinelli di Lugo si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova società nata dall’unione tra Lugo 1982 e Sporting Lugo. L’evento si è svolto ieri sera e ha visto la partecipazione della sindaca Elena Zannoni. La società rappresenta il rilancio del Baracca Lugo, che compie 100 anni. La cerimonia ha segnato il ritorno del club al centro dell’attenzione sportiva locale.
Una storia centenaria che torna a vivere. Ieri sera, allo stadio Muccinelli di Lugo, alla presenza anche della sindaca Elena Zannoni, è stata presentata ufficialmente la nuova società nata dall’unione fra Lugo 1982 e Sporting Lugo. Il nome Baracca Lugo torna così nel calcio cittadino e lo fa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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