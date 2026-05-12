Il paese piange Gabriele Serafini lo storico fornaio del ’Baracca’

Il paese si è svegliato con la notizia della morte di Gabriele Serafini, noto fornaio del ’Baracca’. La scomparsa dell’uomo, avvenuta ieri mattina, ha suscitato grande shock tra i residenti. La comunità locale si è subito raccolta intorno alla famiglia, mentre le autorità hanno avviato le procedure per confermare le cause del decesso. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando molti senza parole.

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Una notizia che ha squarciato il silenzio del paese in un battibaleno, lasciando tutti nello sconcerto più profondo. Domenica scorsa si è spento all’improvviso Gabriele Serafini, 67 anni, l’anima e il cuore pulsante del celebre Forno Baracca. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, portando un velo di tristezza tra i vicoli di quel centro che per decenni è stato profumato dal suo pane. Una vita dedicata all’arte bianca Per anni, il rito si ripeteva identico: alle 23,30 di ogni sera, quando il paese andava a dormire, Gabriele iniziava la sua attività. Un lavoro duro, fatto di veglia e fatica, ma alimentato da una passione sconfinata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il paese piange Gabriele Serafini lo storico fornaio del ’Baracca’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ernesto Morelli, morto lo storico fornaio di Civita Castellana Il paese piange la morte di Carlo Zamboni, storico commercianteA strapparlo all’affetto dei suoi cari una grave malattia con cui lottava da tempo.