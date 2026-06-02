Bando rifugi | 1,6 milioni di euro per le strutture della provincia di Sondrio
La regione Lombardia ha assegnato 1,6 milioni di euro per finanziare le strutture di rifugi nella provincia di Sondrio nel 2024. Con un aumento complessivo di 5,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, tutte le domande valutate idonee sono state finanziate. La misura è stata promossa dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna.
Un incremento dei fondi di 5,2 milioni di euro consente alla Lombardia di finanziare tutte le domande ritenute idonee per il "Bando rifugi 2024", misura voluta dall'assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.A beneficiare di questo ulteriore stanziamento, ben 16 strutture della. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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