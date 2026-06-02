Bando rifugi | 1,6 milioni di euro per le strutture della provincia di Sondrio

Notizia in breve

La regione Lombardia ha assegnato 1,6 milioni di euro per finanziare le strutture di rifugi nella provincia di Sondrio nel 2024. Con un aumento complessivo di 5,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, tutte le domande valutate idonee sono state finanziate. La misura è stata promossa dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna.