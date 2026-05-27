Bando Rifugi altri 2 milioni in provincia di Sondrio | Saranno rilanciate 16 strutture alpine

Notizia in breve

In provincia di Sondrio arrivano altri due milioni di euro con l’estensione del bando Rifugi. Verranno rilanciate 16 strutture alpine. Le risorse sono destinate a interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture. L’annuncio è stato fatto da un ente pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di intervento o sui criteri di assegnazione. La cifra totale destinata al settore rifugi in regione sale così a oltre 10 milioni di euro.