Bando Rifugi altri 2 milioni in provincia di Sondrio | Saranno rilanciate 16 strutture alpine
In provincia di Sondrio arrivano altri due milioni di euro con l’estensione del bando Rifugi. Verranno rilanciate 16 strutture alpine. Le risorse sono destinate a interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture. L’annuncio è stato fatto da un ente pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di intervento o sui criteri di assegnazione. La cifra totale destinata al settore rifugi in regione sale così a oltre 10 milioni di euro.
Sondrio – Con l’estensione del bando rifugi arrivano in provincia di Sondrio altri due milioni. “La Regione conferma l’attenzione verso i territori montani e, in particolare, la provincia di Sondrio che, grazie a un ulteriore incremento dei finanziamenti per il Bando Rifugi 2024, potrà contare sui soldi necessari per sovvenzionare altri 16 intervent i di riqualificazione e potenziamento delle strutture alpine”. Lo dichiara il consigliere regionale valchiavennasco Silvana Snider commentando gli esiti della delibera che ha incrementato le risorse del bando Rifugi 2024, finalizzato a sostenere interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, sicurezza, accessibilità e miglioramento dei servizi in quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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